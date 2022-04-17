Даниил Медведев прошёл лечебно-профилактическую процедуру в барокамере

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев продолжает восстанавливаться после операции на грыже. Вчера, 16 апреля, теннисист прошёл лечебно-профилактическую процедуру в барокамере в Ницце (Франция).

Об этом уведомил один из сотрудников комплекса Клемент Пастор, опубликовав совместный снимок с Даниилом в социальных сетях.

Фото: из личного архива Клемента Пастора

Фото: из личного архива Клемента Пастора

Медведев пропустил текущий грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), а также снялся с турниров в Мадриде (Испания) и Риме (Италия). Турниры пройдут друг за другом: Мадрид с 1 по 8 мая, Рим — с 8 по 15 мая. Отметим, что «Ролан Гаррос» стартует через неделю после Рима, 22 мая. Даниил на данный момент присутствует в заявочном списке турнира.

Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким: