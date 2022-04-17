Экс-тренер Джоковича поделился опасениями по поводу возвращения в тур Даниила Медведева

Финалист Открытого чемпионата Франции 1973 года, бывший сербский теннисист Никола Пилич поделился ожиданиями от возвращения в тур второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева, которому ранее сделали операцию по удалению грыжи.

Пилич — бывший тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Новака Джоковича. Джокович тренировался под руководством этого специалиста с 12 до 16 лет.

«Медведев восстанавливается после операции, у него будут проблемы при возвращении на «Ролан Гаррос». Когда ты не играешь месяц, тебе нужно много времени, ему ещё многое предстоит… Мы видим, как это работает прямо сейчас на примере Новака. Когда наступает большой перерыв, начинаются большие проблемы», — приводит слова Пилича сербское издание Kurir.