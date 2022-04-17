14-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выиграла два турнира ITF за 2 недели
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14-летняя российская теннисистка Мирра Андреева во второй раз подряд выиграла турнира ITF в Анталье (Турция). Неделю назад, 10 апреля Андреева завоевала первый титул в Анталье. Соревнования прошли на грунтовом покрытии.
В решающем поединке Андреева со счётом 7:5, 6:2 обыграла 820-й номер рейтинга немку Сильвию Амброзио.
Таким образом, Андреева повторила рекорд своей одногодки чешки Бренды Фрухвиртовой, которая в этом году тоже выиграла два профессиональных турнира за две недели.
По состоянию на 11 апреля Андреева занимает 19-ю строчку в мировом юниорском рейтинге, а в рейтинге WTA — 1269-ю.
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