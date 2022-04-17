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Рам и Солсбери выиграли грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло в парном разряде

Рам и Солсбери выиграли грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло в парном разряде
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Американский теннисист Раджив Рам и британец Джо Солсбери выиграли грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) в парном разряде.

Первые сеяные Рам и Солсбери в решающем матче соревнований нанесли поражение шестой паре турнира, колумбийцам Хуану-Себастьяну Кабалю и Роберту Фараху, со счётом 6:4, 3:6, 10:7. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Рам и Солсбери три раза подали навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один из четырёх брейк-пойнтов. Кабаль и Фарах не выполнили ни одного эйса, допустили две двойные ошибки и сделали лишь один брейк при шести брейк-пойнтах.

Ранее Рам и Солсбери выиграли два турнира «Большого шлема» в парном разряде. В 2020 году они выиграли Australian Open, в 2021 году — US Open.

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