Прошла жеребьёвка турнира в Стамбуле, где сыграют Кудерметова, Грачёва, Мертенс и другие

Завершилась жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция), который пройдёт с 18 по 24 апреля.
Первой сеяной соревнований стала 23-я ракетка мира бельгийка Элисе Мертенс. В первом круге она сыграет с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.
Второй номер посева у действующей чемпионки румынки Сораны Кырсти. Её первой соперницей стала белоруска Александра Саснович. Россиянка Вероника Кудерметова стала третьей сеяной, в первом раунде она сыграет с одним из квалифаеров.
Также в основную сетку соревнований в Стамбуле попала Варвара Грачёва, которая на старте сразится с чешкой Мари Боузковой.
Помимо выше представленных теннисисток, среди прочих за титул в Стамбуле поборются казахстанка Юлия Путинцева, австралийка Айла Томлянович, швейцарка Хиль Белен Тайхман и испанка Сара Соррибес-Тормо.
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