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Циципас защитил титул на «Мастерсе» в Монте-Карло

Циципас защитил титул на «Мастерсе» в Монте-Карло
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Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В финале он нанёс поражение испанцу Алехандро Давидович-Фокине.

Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Соперники провели на корте 1 час 36 минут. Пятая ракетка мира Циципас выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Его соперник, занимающий 46-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и использовал три брейк-пойнта из четырёх.

Циципас защитил чемпионский титул на «Мастерсе». Он был победителем прошлого турнира в Монте-Карло. Что касается Давидович-Фокины, то он впервые в карьере вышел в финал турнира серии «Мастерс».

Монте-Карло. Финал
17 апреля 2022, воскресенье. 15:45 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
46
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3  
6 		7 7  
         
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
В Монте-Карло победили русские корни! Циципас защитил титул в битве с Давидович-Фокиной В Монте-Карло победили русские корни! Циципас защитил титул в битве с Давидович-Фокиной
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