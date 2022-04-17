Циципас защитил титул на «Мастерсе» в Монте-Карло

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В финале он нанёс поражение испанцу Алехандро Давидович-Фокине.

Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Соперники провели на корте 1 час 36 минут. Пятая ракетка мира Циципас выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Его соперник, занимающий 46-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и использовал три брейк-пойнта из четырёх.



Циципас защитил чемпионский титул на «Мастерсе». Он был победителем прошлого турнира в Монте-Карло. Что касается Давидович-Фокины, то он впервые в карьере вышел в финал турнира серии «Мастерс».