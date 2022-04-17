Потапова вышла в финальную стадию квалификации турнира в Стамбуле
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Российская теннисистка Анастасия Потапова успешно преодолела полуфинальную стадию квалификации на турнире в Стамбуле (Турция). Она в матче 1/2 финала квалификации обыграла Деа Хердзелаш из Боснии и Герцеговины. Матч завершился со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 6:2.
Соперницы провели на корте 1 час 45 минут. 122-я ракетка мира Потапова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. Её соперница, занимающая 209-е место в рейтинге WTA, сделала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 11.
В финале квалификации Потапова встретится с испанской теннисисткой Андреа Ласаро Гарсией.
Действующей победительницей турнира является румынка Сорана Кырстя.
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