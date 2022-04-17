Сафиуллин вышел в финал квалификации турнира в Белграде

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в финальную стадию квалификации турнира в Белграде (Сербия). Россиянин в полуфинале квалификации обыграл австралийца Макса Пёрселла. Встреча закончилась со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут. Сафиуллин выполнил восемь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник четырежды подал навылет, допустил три двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из восьми.
В финале квалификации Сафиуллин сыграет с Норбертом Гомбошем из Словакии. В финале квалификации определится обладатель путёвки в основную сетку турнира.
ATP. Белград, Сербия. Квалификация, 1/2 финала
Роман Сафиуллин (Россия) — Макс Пёрселл (Австралия) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:4.
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