Сафиуллин вышел в финал квалификации турнира в Белграде

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в финальную стадию квалификации турнира в Белграде (Сербия). Россиянин в полуфинале квалификации обыграл австралийца Макса Пёрселла. Встреча закончилась со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут. Сафиуллин выполнил восемь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник четырежды подал навылет, допустил три двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из восьми.



В финале квалификации Сафиуллин сыграет с Норбертом Гомбошем из Словакии. В финале квалификации определится обладатель путёвки в основную сетку турнира.



ATP. Белград, Сербия. Квалификация, 1/2 финала

Роман Сафиуллин (Россия) — Макс Пёрселл (Австралия) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:4.