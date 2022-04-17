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Циципас — о победе в Монте-Карло: горжусь тем, как провёл этот матч

Циципас — о победе в Монте-Карло: горжусь тем, как провёл этот матч
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В финале он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Циципас защитил чемпионский титул на турнире.

«Выдающийся результат. Очень горжусь собой. В некоторых розыгрышах казалось, что всё складывается не так, как хотелось. Но я сохранил концентрацию и продолжал верить в победу.

Горжусь тем, как провёл этот матч. Когда сомневаешься в себе, важно смотреть вперёд и держать высоко поднятой голову. У меня был сложный соперник, он боролся, хотя я не ждал такого сопротивления. Он действовал непредсказуемо, наносил удивительные удары», — сказал Стефанос Циципас после матча.

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