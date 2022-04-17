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Роддик: Джоковичу понадобится провести ещё один-два турнира, чтобы набрать форму

Роддик: Джоковичу понадобится провести ещё один-два турнира, чтобы набрать форму
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Бывший американский теннисист Энди Роддик поделился мнением о неудачном выступлении первой ракетки мира Новака Джоковича на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Серб уступил в первом же матче испанцу Алехандро Давидович-Фокине.

«Новак надеялся, что ему удастся выжить в этом матче, а затем найти нужный баланс. Стоит отдать должное Алехандро. К тому же Новак проводил матч в очень сложных условиях. А это худшее, что может быть, когда возвращаешься после паузы.

Новак провёл неудачный матч. Он плохо двигался, было заметно, что ему было тяжело менять направление. Возможно, ему понадобится провести ещё один-два турнира, чтобы набрать форму», — цитирует американского теннисиста TennisWorldUSA.

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