Давидович-Фокина — о выступлении в Монте-Карло: я наслаждался каждым матчем
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Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина (46) прокомментировал своё выступление на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.
Напомним, по ходу соревнований испанец сенсационно обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича, но в финале уступил со счётом 6:3, 7:6 (7:3) пятому номеру рейтинга, греку Стефаносу Циципасу.
«Это был удивительный опыт. Я наслаждался каждым матчем и одержал большие победы над Джоко и другими парнями на пике их карьер. Неделя получилась непростой, куча эмоций. Сыграть в Монте-Карло было мечтой.
Победа над такими парнями придаёт уверенности. Не знаю, продолжу ли я выигрывать после этой недели, но буду концентрироваться на каждой игре и получать удовольствие», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP Tour.
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