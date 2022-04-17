Стефанос Циципас рассказал, как адаптировался к грунтовому покрытию

Греческий теннисист Стефанос Циципас, ставший победителем турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), рассказал, как ему удалось адаптироваться к грунтовому покрытию. Один из журналистов предположил, что Циципас играет на грунте даже лучше, чем на других покрытиях.



«Я думаю, что хорошо играю в теннис на всех покрытиях. Возможно, могу успешно адаптироваться к грунту. Вы знаете, я пытался иногда использовать некоторые вещи на грунте, которые делал на харде. Но они не работали. Иногда неправильно просто пытаться что-то перенести на грунт.



Но это меня многому научило. Я понял, что нужно адаптироваться к покрытию. И тогда я понял, что вещи, которые работают на грунте, сработают и на более быстром покрытии.



Уверен, что могу побеждать не только на грунте, но и на харде и траве, что является моим любимым покрытием. К сожалению, в последние годы там у меня не было особого успеха», — сказал Циципас на пресс-конференции.