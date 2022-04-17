Стефанос Циципас стал пятым действующим игроком, защитившим титул «Мастерса»

Греческий теннисист Стефанос Циципас, сегодня в матче с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной защитивший звание чемпиона турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, стал всего пятым действующим игроком, добившимся этого достижения.

Ранее два года подряд на одних и тех же турнирах серии побеждали Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.

Надаль является рекордсменом, у него восемь побед подряд в Монте-Карло (2005-2012). На счету Джоковича три победы кряду на турнирах в Индиан-Уэллсе (2014, 2015, 2016), Майами (2014, 2015, 2016) и Париже (2013, 2014, 2015). Федерер трижды выигрывал соревнования в Индиан-Уэллсе (2004, 2005, 2006). Маррей дважды побеждал на «Мастерсе» в Канаде (2009, 2010).