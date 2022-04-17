Алехандро Давидович-Фокина объяснил, почему выступает в разных носках

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина рассказал на пресс-конференции, посвящённой окончанию турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, почему выступает в разных носках – белом и чёрном.

«Это больше похоже на суеверие. Если вы однажды увидите меня в двух белых или двух чёрных носках, то знайте – это не я, а мой брат (смеётся). Хотя на Уимблдоне у меня возникнут проблемы (на Уимблдонском турнире к спортсменам предъявляются требования, касающиеся одежды, она должна быть белой. – Прим. «Чемпионата»). Но мы посмотрим, что можно сделать», – сказал спортсмен.

Напомним, во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло испанец сенсационно обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича, но в финале по итогам двух сетов со счётом 6:3, 7:6 (7:3) уступил пятому номеру рейтинга, греку Стефаносу Циципасу.