Циципас отказался говорить о шансах на победу на «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас после победы на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) признался, что пока не думает о «Ролан Гаррос». Пятая ракетка мира напомнил, что его приоритетом является успешное выступление на следующих соревнованиях.



«Ролан Гаррос»? У нас по-прежнему впереди «Мастерсы» в Мадриде и Риме. Я буду полностью сосредоточен на них, а не на Открытом чемпионате Франции», — сказал Циципас на пресс-конференции.

В фнале Циципас обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Циципас защитил чемпионский титул на турнире.

Стефанос стал всего пятым действующим игроком, добившимся этого достижения.



Ранее два года подряд на одних и тех же турнирах серии побеждали Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.