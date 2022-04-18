Циципас отказался говорить о шансах на победу на «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас после победы на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) признался, что пока не думает о «Ролан Гаррос». Пятая ракетка мира напомнил, что его приоритетом является успешное выступление на следующих соревнованиях.
«Ролан Гаррос»? У нас по-прежнему впереди «Мастерсы» в Мадриде и Риме. Я буду полностью сосредоточен на них, а не на Открытом чемпионате Франции», — сказал Циципас на пресс-конференции.
В фнале Циципас обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Циципас защитил чемпионский титул на турнире.
Стефанос стал всего пятым действующим игроком, добившимся этого достижения.
Ранее два года подряд на одних и тех же турнирах серии побеждали Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.
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