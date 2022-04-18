Глава ATP рассказал, как относится к скандальному поведению теннисистов

Глава ATP Андреа Гауденци высказался о последних скандалах, связанных с поведением теннисистов. Речь шла о последних нарушениях немца Александра Зверева, австралийца Ника Кирьоса и американца Дженсона Бруксби.
«Существуют различные подходы к этому вопросу. Некоторые считают, что такое поведение — одна из форм развлечения. Люди вспоминают Джона Макинроя или Марата Сафина, от них ждали определённой реакции.
Другая философия заключается в том, что теннисисты должны подавать пример поведения. Поэтому от них ждут идеального поведения. Если говорить честно, то я нахожусь где-то посредине в этом споре», — цитирует Гауденци Tennis World USA.
Ранее сообщалось, что руководство ATP сделало рассылку игрокам, где выразило тревогу касательно участившихся случаев агрессивного и неуважительного поведения на турнирах.
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