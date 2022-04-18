Карен Хачанов опустился на две строчки в обновлённом рейтинге ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий второе место, сохранил свою позицию. Серб Новак Джокович возглавляет рейтинг.
Немец Александр Зверев по-прежнему третий. Россиянин Андрей Рублёв снова остался на восьмом месте. Россиянин Карен Хачанов опустился на 2 строчки и сейчас занимает 26-ю. Аслан Карацев остался на 30-м месте.
Рейтинг АТР. 18 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8340 очков.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8230.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7465.
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6935.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5980.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4945.
7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4110.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3865.
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625.
10 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3440…
26 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1566…
30 (30). Аслан Карацев (Россия) — 1393.
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