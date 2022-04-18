Даниил Медведев опустился в Чемпионской гонке ATP

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, ранее располагавшийся на третьем месте, опустился на четвёртую строчку. Это произошло по той причине, что грек Стефанос Циципас, выигравший турнир в Монте-Карло, поднялся на три места и стал вторым. Возглавляет гонку, как и прежде, 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль.
Андрей Рублёв поднялся с седьмого на шестое место, Карен Хачанов опустился с 22-го на 26-е место, Аслан Карацев — с 27-го на 32-е.
Чемпионская гонка ATP. 18 апреля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков.
2 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2440.
3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 1960.
4 (3). Даниил Медведев (Россия) — 1900.
5 (4). Тейлор Фритц (США) — 1745.
6 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 1480.
7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1450.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 1100.
9 (14). Хуберт Хуркач (Польша) — 1020.
10 (20). Александр Зверев (Германия) — 1020…
26 (22). Карен Хачанов (Россия) — 495…
32 (27). Аслан Карацев (Россия) — 450…
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