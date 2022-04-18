Рафаэль Надаль обратился к Циципасу и Давидович-Фокине после их финала в Монте-Карло

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль опубликовал новый пост в соцсетях. Спортсмен обратился к Стефаносу Циципасу и Алехандро Давидович-Фокине, которые вчера, 17 апреля, стали участниками финального матча на турнире в Монте-Карло (Монако). Циципас обыграл Давидович-Фокину со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
«Алехандро, поздравляю с финалом в Монте-Карло. Отличная неделя!
Поздравляю Стефаноса со вторым титулом в Монте-Карло. Прекрасное достижение», — написал Надаль.
Циципас защитил чемпионский титул на «Мастерсе» в Монте-Карло. Он был победителем прошлогоднего турнира. Что касается Давидович-Фокины, то он впервые в карьере вышел в финал турнира серии «Мастерс».
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