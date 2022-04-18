Руседски назвал четырёх фаворитов «Ролан Гаррос»

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос». Эксперт назвал четырёх фаворитов турнира. Руседски выделил грека Стефаноса Циципаса, ставшего победителем турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.



«Какое замечательное выступление Циципаса! Сейчас он находится в отличной форме, у него все шансы, чтобы здорово выступить на Открытом чемпионате Франции. Думаю, его можно включить в список теннисистов, которые являются фаворитами «Ролан Гаррос». В нём же находятся Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Карлос Алькарас. Думаю, нас ждёт великолепный турнир с такой конкуренцией», — цитирует Руседски Daily Express.

Напомним, Циципас защитил чемпионский титул в Монте-Карло.