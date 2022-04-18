Зверев: раздражает, что в последнее время происходят вещи, которые не зависят от меня

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о собственных проблемах со здоровьем. Из-за них в последнее время спортсмен неудачно выступил в ряде матчей на турнирах серии «Мастерс».



Зверев в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) уступил греку Стефаносу Циципасу. После матча немец заявил, что у него были проблемы из-за травмированной ноги. До этого он уступил в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США) норвежцу Касперу Рууду. Там у немецкого теннисиста также были проблемы со здоровьем.



«В Майами я заболел. Здесь, в Монте-Карло, у меня было повреждение. Чувствую, что есть проблемы и вещи, которые я не контролирую. И это раздражает», — цитирует Александра Зверева Tennis World USA.