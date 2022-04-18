Алехандро Давидович-Фокина обратился к Циципасу после поражения в финале Монте-Карло
Поделиться
Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина обратился к пятой ракетке мира, греку Стефаносу Циципасу, после того как проиграл ему в финале турнира в Монте-Карло (Монако). Давидович-Фокина, проигравший Циципасу со счётом 3:6, 6:7 (3:7), поздравил его с победой.
«Какой невероятный день! Спасибо всем за поддержку. Горжусь собой и своей командой.
Поздравляю, Стефанос, заслужил!» — написал испанский спортсмен в своих соцсетях.
После выхода в финал Давидович-Фокина отыграл сразу 113 мест в Чемпионской гонке ATP. В обновлённой версии рейтинга испанский спортсмен, на счету которого 725 очков, располагается на 21-й строчке. Возглавляет список его соотечественник Рафаэль Надаль.
Новость по темеДаниил Медведев опустился в Чемпионской гонке ATP
Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
11:46
-
10:53
-
10:43
-
09:54
-
09:40
-
08:45
-
08:21
-
08:14
-
07:32
-
07:27
-
00:50
-
00:45
- 17 апреля 2022
-
21:03
-
20:38
-
20:15
-
19:57
-
18:45
-
18:35
-
17:54
-
17:31
-
17:20
-
16:04
-
15:21
-
14:27
-
14:10
-
13:43
-
13:32
-
12:37
-
12:13
-
11:16
-
10:54
-
10:30
-
02:17
-
00:38
-
00:11
Партнерский контент