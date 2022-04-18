Алехандро Давидович-Фокина обратился к Циципасу после поражения в финале Монте-Карло

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина обратился к пятой ракетке мира, греку Стефаносу Циципасу, после того как проиграл ему в финале турнира в Монте-Карло (Монако). Давидович-Фокина, проигравший Циципасу со счётом 3:6, 6:7 (3:7), поздравил его с победой.

«Какой невероятный день! Спасибо всем за поддержку. Горжусь собой и своей командой.

Поздравляю, Стефанос, заслужил!» — написал испанский спортсмен в своих соцсетях.

После выхода в финал Давидович-Фокина отыграл сразу 113 мест в Чемпионской гонке ATP. В обновлённой версии рейтинга испанский спортсмен, на счету которого 725 очков, располагается на 21-й строчке. Возглавляет список его соотечественник Рафаэль Надаль.

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