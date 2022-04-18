Организаторы Уимблдона ответили на вопрос о ситуации с допуском россиян

Глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC) Скот Ллойд сообщил, что решение по допуску российских и белорусских теннисистов к Уимблдону пока не принято. По словам Ллойда, в настоящее время организация продолжает вести обсуждение вопроса.



Ранее появились слухи, что россиян, включая вторую ракетку мира Даниила Медведева, могут не допустить на турнир. Ллойд признал, что существуют различные варианты, но итоговое решение пока не принято.



«Это невероятно сложная ситуация. То, что происходит на Украине, ужасно. Мы ведём диалог с властями, с теннисными организациями. И, конечно, мы прекрасно понимаем общественные настроения. Мы пытаемся найти наиболее оптимальный вариант, чтобы турниры в Великобритании этим летом были проведены в соответствии с ожиданиями», — цитирует Ллойда Tennis 365.

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