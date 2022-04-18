Давидович-Фокина снялся с турнира в Барселоне после выхода в финал в Монте-Карло

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина отказался от участия в грунтовом турнире в Барселоне (Испания). Спортсмен сослался на усталость после выступления на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), где он дошёл до финала. Теперь Давидович-Фокину в основной сетке турнира в Барселоне заменит лаки-лузер француз Мануэль Гинар.



Напомним, Давидович-Фокина в финале «Мастерса» в Монте-Карло уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:3, 7:6 (7:3).



Для испанского теннисиста этот выход в финал стал первым на турнирах серии «Мастерс». При этом Циципас приехал в Монте-Карло в качестве действующего чемпиона турнира. Ему удалось защитить титул.

Стефанос стал всего пятым действующим игроком, добившимся этого достижения.



Ранее два года подряд на одних и тех же турнирах серии побеждали Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.