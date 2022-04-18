Радукану приняла участие в фотосессии, попозировав в футболке «Тоттенхэма»

Британская теннисистка Эмма Радукану приняла участие в новой фотосессии. Чемпионка US Open предстала в футболке лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур». Для фотосессии она надела футболку с 10-м номером.
Фото: WTA
Радукану ранее приняла участие в матче Кубка Билли Джин Кинг со сборной Чехии. Спортсменка неудачно провела встречу, она дебютировала на грунтовом покрытии. 19-летняя Радукану призналась, что из-за болезненных мозолей ей не удалось показать свой потенциал.
В последнее время Радукану регулярно подвергается критике. После успеха на US Open её результаты заметно снизились. Радукану сенсационно уступила чешке Катержине Синяковой в матче второго круга турнира WTA-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 7:5.
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