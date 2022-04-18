Ник Кирьос показал редкое фото в элегантном костюме

77-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал новую фотографию в своих соцсетях. На снимке Кирьос одет в элегантный костюм, его нечасто можно увидеть в подобном образе.

«Редкое фото в костюме», — подписал фотографию австралийский спортсмен.

Фото: из личного архива ника кирьоса

В сезоне-2022 Ник Кирьос выступил на домашнем для себя Открытом чемпионате Австралии, а также на турнирах в Индиан-Уэллсе, Майами и Хьюстоне (все — США). На Australian Open Кирьос дошёл до второго круга, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву, в Индиан-Уэллсе уступил Рафаэлю Надалю в четвертьфинале, в Майами — Яннику Синнеру в 1/8 финала, а в Хьюстоне — американцу Райлли Опелке в полуфинале.

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