Рафаэль Надаль впервые за четыре недели вышел на корт после травмы. Фото

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль выложил свежее фото в соцсетях. Спортсмен, который пропустил несколько недель из-за травмы, рассказал, что впервые после перерыва в четыре недели вышел на корт.
«Сегодня после четырёх недель без посещения теннисного корта провёл первую втягивающую тренировку. Как здорово вновь оказаться на корте!» — подписал он фотографию.
Фото: из личного архива рафаэля надаля
В марте Надаль объявил, что вынужден пропустить несколько недель из-за стрессового перелома ребра. В сезоне-2022 испанский теннисист выиграл три турнира, в том числе Открытый чемпионат Австралии. В финале его соперником был россиянин Даниил Медведев. Надалю удалось победить, хотя он проиграл первые два сета.
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