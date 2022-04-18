Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв — о турнире в Белграде: я приехал, чтобы постараться победить

Рублёв — о турнире в Белграде: я приехал, чтобы постараться победить
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об ожиданиях от турнира в Белграде (Сербия). Представитель России возьмёт старт на турнире во втором круге, где его соперником будет либо Генри Лааксонен (Швейцария), либо один из квалифаеров.

«Я наконец приехал в Белград, чувствую себя хорошо, сыграю здесь впервые. В Сербии чувствую себя почти как дома. В Монте-Карло перед этим турниром у меня были два тяжёлых матча, выиграл первый, уступил во втором. Моя цель — подготовиться к дальнейшему сезону.

Я приехал сюда, чтобы попытаться победить. Приехал, чтобы играть в теннис. Но аналогичные цели и у других теннисистов. Мы играем почти на одном уровне, посмотрим. Каждый прогрессирует, речь идёт о профессионалах, которые становятся всё лучше и лучше.

Называть фаворита пока ещё слишком рано, но Новак Джокович, на мой взгляд, является им. Он отдаст все силы, чтобы победить дома», — цитирует Рублёва пресс-служба турнира.

Новость по теме
Опубликована сетка турнира в Белграде, где сыграют Джокович, Рублёв, Тим и Карацев
Какой камбэк Рублёва! Россиянин разобрался с соперником в Монако, уступая по сетам Какой камбэк Рублёва! Россиянин разобрался с соперником в Монако, уступая по сетам
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022