Рублёв — о турнире в Белграде: я приехал, чтобы постараться победить

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об ожиданиях от турнира в Белграде (Сербия). Представитель России возьмёт старт на турнире во втором круге, где его соперником будет либо Генри Лааксонен (Швейцария), либо один из квалифаеров.
«Я наконец приехал в Белград, чувствую себя хорошо, сыграю здесь впервые. В Сербии чувствую себя почти как дома. В Монте-Карло перед этим турниром у меня были два тяжёлых матча, выиграл первый, уступил во втором. Моя цель — подготовиться к дальнейшему сезону.
Я приехал сюда, чтобы попытаться победить. Приехал, чтобы играть в теннис. Но аналогичные цели и у других теннисистов. Мы играем почти на одном уровне, посмотрим. Каждый прогрессирует, речь идёт о профессионалах, которые становятся всё лучше и лучше.
Называть фаворита пока ещё слишком рано, но Новак Джокович, на мой взгляд, является им. Он отдаст все силы, чтобы победить дома», — цитирует Рублёва пресс-служба турнира.
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