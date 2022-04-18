Рублёв — о турнире в Белграде: я приехал, чтобы постараться победить

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об ожиданиях от турнира в Белграде (Сербия). Представитель России возьмёт старт на турнире во втором круге, где его соперником будет либо Генри Лааксонен (Швейцария), либо один из квалифаеров.



«Я наконец приехал в Белград, чувствую себя хорошо, сыграю здесь впервые. В Сербии чувствую себя почти как дома. В Монте-Карло перед этим турниром у меня были два тяжёлых матча, выиграл первый, уступил во втором. Моя цель — подготовиться к дальнейшему сезону.



Я приехал сюда, чтобы попытаться победить. Приехал, чтобы играть в теннис. Но аналогичные цели и у других теннисистов. Мы играем почти на одном уровне, посмотрим. Каждый прогрессирует, речь идёт о профессионалах, которые становятся всё лучше и лучше.



Называть фаворита пока ещё слишком рано, но Новак Джокович, на мой взгляд, является им. Он отдаст все силы, чтобы победить дома», — цитирует Рублёва пресс-служба турнира.