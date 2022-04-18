Тим рассказал о готовности к турниру в Белграде
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Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал об ожиданиях от турнира в Белграде (Сербия). Австриец прилетел в Сербию после того, как вылечился от коронавируса. На старте соревнований он сыграет с австралийцем Джоном Миллманом.
«Я прошёл длинный путь восстановления. Чувствую, что мне повезло оказаться здесь вновь. Я был здесь два года назад, когда выиграл Adria Tour. Хотел вернуться в прошлом году, но не смог этого сделать из-за травмы запястья. Не знаю, как буду играть, но точно знаю, что буду биться за каждое очко.
Турнир в Белграде для меня является стартовой точкой в сезоне. Я планирую играть до «Роллан Гаррос» каждую неделю. Сейчас я готов к старту и первому матчу», — цитирует Тима пресс-служба турнира.
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