Новак Джокович рассказал, по какой причине перенёс пресс-конференцию в Белграде
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, по какой причине перенёс традиционную, предшествующую турниру ATP-250 в Белграде (Сербия) пресс-конференцию.
Джокович проводит её сегодня, 18 апреля, все остальные игроки общались с журналистами днём ранее.
«Я сожалею об этом. Вчера у меня было четыре тренировки – две в фитнес-зале и две на корте – так что я очень устал. Мне нужно сыграть здесь как можно больше матчей, чтобы ещё лучше подготовиться к «Ролан Гаррос»», — сказал Джокович на пресс-конференции.
Домашний грунтовый турнир Джокович начнёт со второго круга, где сыграет с победителем матча Ласло Джере – Хамад Меджедович (оба – Сербия).
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