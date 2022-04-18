Новак Джокович рассказал, по какой причине перенёс пресс-конференцию в Белграде

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, по какой причине перенёс традиционную, предшествующую турниру ATP-250 в Белграде (Сербия) пресс-конференцию.

Джокович проводит её сегодня, 18 апреля, все остальные игроки общались с журналистами днём ранее.

«Я сожалею об этом. Вчера у меня было четыре тренировки – две в фитнес-зале и две на корте – так что я очень устал. Мне нужно сыграть здесь как можно больше матчей, чтобы ещё лучше подготовиться к «Ролан Гаррос»», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Домашний грунтовый турнир Джокович начнёт со второго круга, где сыграет с победителем матча Ласло Джере – Хамад Меджедович (оба – Сербия).