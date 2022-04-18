Джоковича спросили, о чём он думал прошлой ночью. Новак выдал забавный ответ

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович забавно ответил на нестандартный вопрос от журналиста. Джоковича спросили, о чём он думал прошлой ночью перед тем, как заснуть.

«Я думал, как бы не навредить нашей собаке, которая спала между нами. Затем я сделал несколько дыхательных упражнений и заснул», — сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой старту грунтового турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия).

Соревнования пройдут с 18 по 24 апреля. Домашний турнир Джокович начнёт со второго круга, где сыграет с победителем матча Ласло Джере – Хамад Меджедович (оба – Сербия). В 2021 году Белград провёл сразу два турнира, Джокович участвовал в обоих. Первые соревнования выиграл итальянец Маттео Берреттини (Новак проиграл россиянину Аслану Карацеву в полуфинале), вторые – Джокович.

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