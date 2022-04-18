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Циципас: могу войти в двойку лучших к концу года

Циципас: могу войти в двойку лучших к концу года
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Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас, вчера, 17 апреля, в Монте-Карло одержавший победу на турнире серии «Мастерс», рассказал о планах на оставшийся год.

«Есть покрытие, на котором мне легче играть, и все прекрасно понимают, о чём я говорю. С тех пор, как я это понял, моей целью стал максимум очков на этом покрытии и большая концентрация на других покрытиях.

Я и вправду могу отлично провести этот год и, может быть, даже финишировать в числе двух лучших теннисистов сезона. Если я смогу побеждать с той же последовательностью, то, как мне кажется, у меня неплохие шансы на то, чтобы войти в топ-2», – приводит слова спортсмена ATP Tour.

Напомним, в финале «Мастерса» в Монте-Карло Циципас в двух сетах обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину.

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