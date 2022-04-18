WTA приостанавливает вещание в России. Okko не покажет турниры в Штутгарте и Стамбуле

WTA приостанавливает вещание матчей под своей эгидой в России. Из-за чего российский мультимедийный сервис Okko не сможет показать ближайшие женские турниры в Штутгарте (Германия) и Стамбуле (Турция).
«К сожалению, WTA приостанавливает вещание в России, поэтому мы не сможем показать ближайшие турниры WTA в Штутгарте и Стамбуле.
Мы продолжим записывать подкасты, следить за новостями тенниса и непременно будем держать вас в курсе событий, связанных с возобновлением трансляций WTA», — уведомили зрителей в телеграм-канале «Okko Теннис».
Напомним, в начале марта вещание в России также прекратила компания Discovery, владеющая каналом Eurosport. Там транслировались крупные турниры ATP и турниры «Большого шлема».
При этом крупнейшие теннисные организации ATP, WTA и ITF разрешили российским и белорусским теннисистам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом все запланированные турниры на территории России были отменены.
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