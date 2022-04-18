Джокович: «Ролан Гаррос» — главная цель. Использую каждую свободную минуту для подготовки

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился настроем на стартовавший турнир категории ATP-250 в Белграде (Сербия).

Домашний грунтовый турнир Джокович начнёт со второго круга, где сыграет с победителем матча Ласло Джере – Хамад Меджедович (оба – Сербия).

«Я воодушевлён. Мне нужно больше матчей, чтобы выйти на желаемый уровень тенниса. Использую каждую свободную минуту, чтобы максимально набрать физическую форму. Я не был готов к Монте-Карло, я знал об этом. Надеюсь провести здесь больше матчей, чем в Монако, надеюсь заручиться поддержкой публики, это очень много значит для меня, так же как во время Кубка Дэвиса в 2010 году. Или в прошлом году перед «Ролан Гаррос». «Ролан Гаррос» — моя основная цель на этом покрытии, я хочу подойти к нему максимально подготовленным. Но это не меняет моего подхода к турниру в Белграде – я хочу пройти как можно дальше, а титул всегда в моих амбициях», — сказал Джокович на пресс-конференции.