Стал известен соперник Сафиуллина по первому кругу турнира в Белграде
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Российский теннисист Роман Сафиуллин (151), ранее пробившийся в основную сетку грунтового турнира серии ATP-250 в Белграде (Сербия), получил соперника по первому кругу.
Им стал 98-й номер мирового рейтинга, швед Микаэль Имер. Победитель же выйдет на ещё одного представителя России – Карена Хачанова (26).
Помимо Хачанова, во второй круг соревнований автоматически прошли серб Новак Джокович (1) и россиянине Андрей Рублёв (8) и Аслан Карацев (30). Действующими же победителями турнира в Белграде, который в 2021 году проводился дважды, являются итальянец Маттео Берреттини и лидер сезона Новак Джокович.
Напомним, в финале квалификации Сафиуллин со счётом 6:2, 6:7 (2:7), 6:0 обыграл словака Норберта Гомбоша.
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