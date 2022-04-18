Стал известен соперник Сафиуллина по первому кругу турнира в Белграде

Российский теннисист Роман Сафиуллин (151), ранее пробившийся в основную сетку грунтового турнира серии ATP-250 в Белграде (Сербия), получил соперника по первому кругу.

Им стал 98-й номер мирового рейтинга, швед Микаэль Имер. Победитель же выйдет на ещё одного представителя России – Карена Хачанова (26).

Помимо Хачанова, во второй круг соревнований автоматически прошли серб Новак Джокович (1) и россиянине Андрей Рублёв (8) и Аслан Карацев (30). Действующими же победителями турнира в Белграде, который в 2021 году проводился дважды, являются итальянец Маттео Берреттини и лидер сезона Новак Джокович.

Напомним, в финале квалификации Сафиуллин со счётом 6:2, 6:7 (2:7), 6:0 обыграл словака Норберта Гомбоша.