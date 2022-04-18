Карлос Алькарас: могу проиграть в каждом матче, я же не бог

Чемпион «Мастерса» в Майами, 11-я ракетка мира испанец Карлос Алькарас проанализировал неожиданное поражение на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Алькарас (8) проиграл американцу Себастьяну Корде со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.

«В конце концов, трудно переходить на другое покрытие. Это был сложный матч, с высоким темпом. После этого я смог потренироваться несколько дней. Проводя больше времени на корте, я чувствую себя намного увереннее. В Барселоне будет непросто, это очень важный турнир.

В матче с Кордой в первом сете у меня был очень низкий процент на подаче. Потом я стал подавать намного лучше. Я работаю над подачей, но не потому, что плохо подавал в Монте-Карло, а потому, что уже давно стараюсь улучшить этот компонент.

Я знал, что в Монте-Карло будет очень трудно. Я могу проиграть в каждом матче, я же не бог. Я не могу постоянно побеждать. Чтобы выигрывать турниры, нужно проводить отличные матчи со всеми соперниками. Поражение в первом матче не драма, я знал, что мне нужно больше работать на грунте. Возвращаюсь из Монте-Карло не с разочарованием, а с чётким пониманием того, что мне нужно улучшить», — приводит слова Алькараса AS.