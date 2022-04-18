Анастасия Потапова пробилась в основную сетку турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в основную сетку грунтового турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция).

В финале квалификации Потапова (6) обыграла представительницу Испании Андреа Ласаро Гарсию со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 3 минуты. Потапова ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету её соперницы — 2 эйса и 3 использованных брейк-пойнта из 8.

Соперница Потаповой в первом круге определится после распределения квалифаеров по сетке.

Отметим, что сегодняшние матчи основной сетки турнира были перенесены на следующий день из-за дождя.

Призовой фонд турнира в Стамбуле составил $ 239 477. Его действующей чемпионкой является румынка Сорана Кырстя.