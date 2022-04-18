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Самсонова выиграла стартовый матч на турнире в Штутгарте, не отдав сопернице ни гейма

Самсонова выиграла стартовый матч на турнире в Штутгарте, не отдав сопернице ни гейма
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31-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова с уверенной победы стартовала на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче первого круга Самсонова разгромила представительницу Франции Хлоэ Паке (Q) со счётом 6:0, 6:0. Поединок продлился 1 час 1 минуту. Самсонова 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Паке — ни одного эйса и 2 двойные ошибки.

В следующем раунде Самсонова сразится с победительницей встречи Каролина Плишкова (Чехия, 6) – Петра Квитова (Чехия).

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил $ 703 580. Их действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.

Штутгарт. 1-й круг
18 апреля 2022, понедельник. 20:10 МСК
Людмила Самсонова
31
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		0  
         
Хлоэ Паке
103
Франция
Хлоэ Паке
Х. Паке
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