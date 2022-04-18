Самсонова выиграла стартовый матч на турнире в Штутгарте, не отдав сопернице ни гейма

31-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова с уверенной победы стартовала на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче первого круга Самсонова разгромила представительницу Франции Хлоэ Паке (Q) со счётом 6:0, 6:0. Поединок продлился 1 час 1 минуту. Самсонова 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Паке — ни одного эйса и 2 двойные ошибки.

В следующем раунде Самсонова сразится с победительницей встречи Каролина Плишкова (Чехия, 6) – Петра Квитова (Чехия).

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил $ 703 580. Их действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.