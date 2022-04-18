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Чемпионка ОИ Пуиг объявила, когда вернётся в тур. Моника не играла с «Ролан Гаррос» — 2020

Чемпионка ОИ Пуиг объявила, когда вернётся в тур. Моника не играла с «Ролан Гаррос» — 2020
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28-летняя теннисистка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг, которая в 2016 году выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в женском одиночном разряде, вернётся в тур спустя более двух лет отсутствия.

Пуиг в последний раз выходила на корт на «Ролан Гаррос» – 2020, где потерпела поражение в первом круге от итальянки Сары Эррани со счётом 2:6, 1:6. Моника перенесла две операции на плече.

«НАКОНЕЦ-ТО! Я так долго ждала, когда смогу объявить о своём возвращении, и с гордостью говорю, что это произойдёт в Мадриде! За последние два года было много разных эмоций, но я так рада вернуться в WTA-тур и заниматься любимым делом! Скоро увидимся, Мадрид», — написала Пуиг в своих социальных сетях.

Турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) пройдёт с 28 апреля по 7 мая.

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