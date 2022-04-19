С. Уильямс – о возможном фильме про неё: моя жизнь – мыльная опера, она подходит для кино

Американская теннисистка Серена Уильямс после успеха фильма «Король Ричард» об отце сестер Уильямс рассказала, какое кино о её жизни может получиться.



«Моя жизнь — это мыльная опера с большим количеством драмы: она идеально подходит для кино. У меня был трудный путь. Будь то люди в бизнесе, которые говорят, что я не должна делать определенные вещи, или те, кто утверждал, что я ничего не добьюсь в теннисе. Думаю, что есть часть меня, которой всегда будет нравиться доказывать людям, что они неправы», — приводит слова Уильямс Tennis World USA со ссылкой на Insider.

Серена Уильямс сражается с дочерью на световых мечах

Напомним, Серена Уильямс 23 раза становилась чемпионкой турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде. По этому показателю она уступает лишь Маргарет Корт, у которой 24 титула ТБШ.