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Грег Руседски поделился мнением о 18-летнем Карлосе Алькарасе

Грег Руседски поделился мнением о 18-летнем Карлосе Алькарасе
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Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира, представитель Великобритании Грег Руседски рассказал, что думает о 18-летнем испанском теннисисте Карлосе Алькарасе, который в сезоне-2022 выиграл турниры в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и в Майами (США), однако неожиданно проиграл американцу Себастьяну Корде в первом же матче в Монте-Карло (Монако).

«Он очень хорош. Он феноменален. Он невероятно хорош. Он победил в Майами и проиграл только вдоховлённому Корде, хотя и в том матче у него были шансы. Я считаю его одним из претендентов на победу на «Ролан Гаррос» по той причине, что он особенный», — приводит слова Руседски Eurosport.co.uk.

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