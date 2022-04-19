Даниэла Гантухова назвала главного фаворита «Ролан Гаррос». Это не Надаль

Полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии 2008 года, бывшая пятая ракетка мира, словачка Даниэла Гантухова высказала мнение, что главным претендентом на победу на «Ролан Гаррос» является не 13-кратный чемпион турнира Рафаэль Надаль, а пятый номер рейтинга ATP, грек Стефанос Циципас. В минувшие выходные Циципас во второй раз подряд выиграл турнир в Монте-Карло (Монако), который также проходит на грунте.

«Считаю, Стефанос возглавляет этот список [фаворитов «Ролан Гаррос»]. Он хорошо подготовится на других грунтовых турнирах. Я его считаю фаворитом турниров в Мадриде и в Риме. Он очень близко подобрался к Новаку Джоковичу в Риме и в Париже в прошлом году», — приводит слова Гантуховой Eurosport.co.uk.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

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