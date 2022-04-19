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Даниэла Гантухова назвала главного фаворита «Ролан Гаррос». Это не Надаль

Даниэла Гантухова назвала главного фаворита «Ролан Гаррос». Это не Надаль
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Полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии 2008 года, бывшая пятая ракетка мира, словачка Даниэла Гантухова высказала мнение, что главным претендентом на победу на «Ролан Гаррос» является не 13-кратный чемпион турнира Рафаэль Надаль, а пятый номер рейтинга ATP, грек Стефанос Циципас. В минувшие выходные Циципас во второй раз подряд выиграл турнир в Монте-Карло (Монако), который также проходит на грунте.

«Считаю, Стефанос возглавляет этот список [фаворитов «Ролан Гаррос»]. Он хорошо подготовится на других грунтовых турнирах. Я его считаю фаворитом турниров в Мадриде и в Риме. Он очень близко подобрался к Новаку Джоковичу в Риме и в Париже в прошлом году», — приводит слова Гантуховой Eurosport.co.uk.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

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