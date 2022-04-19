Грег Руседски высказался о проблемах Новака Джоковича в сезоне-2022

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира, представитель Великобритании Грег Руседски рассказал, что думает о сложностях, с которыми столкнулся 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович в 2022 году.
Джокович, не желающий прививаться, пропустил уже три крупных турнира, в том числе Открытый чемпионат Австралии. На турнире в Монте-Карло, который состоялся на минувшей неделе, Новак сенсационно проиграл в первом же матче испанцу Алехандро Давидович-Фокине.
«Не имеет значения, как он побеждает. Ему надо просто начать выигрывать матчи, пусть даже в уродливом стиле. Класс не потеряешь. Может, ему будет не хватать резкости в матчах, но победы становятся привычкой.
Ему надо вернуться на этот поезд. На этой неделе или на следующей, но он будет готов защитить свой титул на «Ролан Гаррос», — цитирует Руседски Eurosport.co.uk.
Роджер Федерер показал, как готовится к возвращению в тур:
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