Экс-первая ракетка мира Эшли Барти сыграет в гольф с Хосепом Гвардиолой и Гарри Кейном

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», австралийка Эшли Барти примет участие в выставочном турнире по гольфу, который пройдёт с 30 июня по 1 июля. Её партнёрами по сборной мира будут главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Гарри Кейн и чемпион мира по боксу мексиканец Сауль Альварес, сообщает The Guardian.
Также сообщается, что за сборную США выступят легенды американского спорта пловец Майкл Фелпс и боксёр Оскар де ла Хойя. Фелпс — 23-кратный олимпийский чемпион, де ла Хойя — бывший чемпион мира в шести весовых категориях.
В 2019 году Эшли Барти выиграла Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»), в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Лучший результат австралийской спортсменки на Открытом чемпионате США (US Open) — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).
Роджер Федерер показал, как готовится к возвращению в тур:
- 19 апреля 2022
-
09:06
-
08:35
-
08:30
-
08:21
-
08:05
-
04:06
- 18 апреля 2022
-
23:07
-
22:39
-
21:48
-
21:30
-
21:13
-
21:04
-
20:21
-
19:59
-
19:28
-
19:14
-
18:26
-
17:59
-
17:52
-
17:33
-
17:21
-
16:44
-
16:18
-
16:02
-
15:23
-
14:11
-
14:01
-
13:58
-
13:31
-
11:46
-
10:53
-
10:43
-
09:54
-
09:40
-
08:45