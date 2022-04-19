Экс-первая ракетка мира Эшли Барти сыграет в гольф с Хосепом Гвардиолой и Гарри Кейном

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», австралийка Эшли Барти примет участие в выставочном турнире по гольфу, который пройдёт с 30 июня по 1 июля. Её партнёрами по сборной мира будут главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Гарри Кейн и чемпион мира по боксу мексиканец Сауль Альварес, сообщает The Guardian.

Также сообщается, что за сборную США выступят легенды американского спорта пловец Майкл Фелпс и боксёр Оскар де ла Хойя. Фелпс — 23-кратный олимпийский чемпион, де ла Хойя — бывший чемпион мира в шести весовых категориях.

В 2019 году Эшли Барти выиграла Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»), в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Лучший результат австралийской спортсменки на Открытом чемпионате США (US Open) — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).

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