Энди Роддик предложил способ решения проблемы коучинга в теннисе

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик рассказал, как, по его мнению, можно решить в теннисе проблему коучинга, то есть недозволенных подсказок игроку со стороны тренера во время матча. По мнению американского спортсмена, теннису стоит взять пример с футбола, где некоторые наказания могут действовать на протяжении всего турнира.

«Считаю, теннис в этом смысле должен быть как футбол. Надо сделать так, чтобы некоторые наказания действовали на протяжении всего турнира. Наказания за коучинг — очевидные кандидаты», — написал Энди Роддик на своей странице в социальной сети «Твиттер».

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