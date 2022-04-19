Энди Роддик предложил способ решения проблемы коучинга в теннисе
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Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик рассказал, как, по его мнению, можно решить в теннисе проблему коучинга, то есть недозволенных подсказок игроку со стороны тренера во время матча. По мнению американского спортсмена, теннису стоит взять пример с футбола, где некоторые наказания могут действовать на протяжении всего турнира.
«Считаю, теннис в этом смысле должен быть как футбол. Надо сделать так, чтобы некоторые наказания действовали на протяжении всего турнира. Наказания за коучинг — очевидные кандидаты», — написал Энди Роддик на своей странице в социальной сети «Твиттер».
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