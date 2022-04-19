Болельщики посмеялись над Эммой Радукану после её фотосессии в футболке «Тоттенхэма»

Болельщики высмеяли чемпионку US Open 2021 года, 19-летнюю британскую теннисистку Эмму Радукану, которая приняла участие в фотосессии в футболке «Тоттенхэма». Вот какие комментарии оставили они под соответствующим постом спортсменки в соцсетях:

«Слушай, ты могла выбрать что угодно, а выбрала «Шпор».

«Вот и всё, US Open останется единственным её титулом. Нельзя выиграть что-то в футболке «Спёрс».

«Разочаровывающий выбор футболки».

«Отписался».

«Ох, Эмма, ты разбила моё сердце».

«Где кнопка «дизлайк»?»

«Чёрт возьми, девочка, ты больше никогда не выиграешь мэйджор».

«Я как фанат «Шпор» чувствую, что меня предали».

Фото: WTA

В последнее время Радукану регулярно подвергается критике. После успеха на US Open её результаты заметно снизились. Радукану сенсационно уступила чешке Катержине Синяковой в матче второго круга турнира WTA-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 7:5.

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