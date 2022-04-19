Камилла Рахимова проиграла в первом круге на турнире в Стамбуле

95-я ракетка мира, российская теннисистка Камилла Рахимова потерпела поражение в матче первого круга на турнире WTA в Стамбуле. Её соперницей была представительница Румынии Сорана Кырстя, занимающая 24-е место в мировой классификации. Кырстя победила Рахимову со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Рахимова ни разу не подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. Российская спортсменка реализовала четыре брейк-пойнта из семи (процент реализации составил 57%). Что касается Кырсти, то у неё два эйса и четыре двойные ошибки. Румынка реализовала семь брейк-пойнтов из 15 (47%).

В матче второго круга Сорана Кырстя сыграет с победительницей противостояния Ипек Оз (Турция) — Аранча Рус (Нидерланды).