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Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Белграде

Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Белграде
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Стало известно, с кем седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сыграет во втором круге турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). Соперником Рублёва, пропускавшего первый круг, станет представитель Чехии Иржи Легечка, который в первом раунде победил Генри Лааксонена из Швейцарии. Легечка переиграл Лааксонена со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Легечка четыре раза подал навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта из трёх. У его соперника ни одного эйса, но и ни одной двойной ошибки. Швейцарский теннисист не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

Турнирная сетка
Белград. 1-й круг
19 апреля 2022, вторник. 12:10 МСК
Генри Лааксонен
92
Швейцария
Генри Лааксонен
Г. Лааксонен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5  
6 		7  
         
Иржи Легечка
93
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

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