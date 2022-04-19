Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Белграде

Стало известно, с кем седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сыграет во втором круге турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). Соперником Рублёва, пропускавшего первый круг, станет представитель Чехии Иржи Легечка, который в первом раунде победил Генри Лааксонена из Швейцарии. Легечка переиграл Лааксонена со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Легечка четыре раза подал навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта из трёх. У его соперника ни одного эйса, но и ни одной двойной ошибки. Швейцарский теннисист не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

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