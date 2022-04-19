«Он потрясающий». 18-летний Хольгер Руне высказался о Новаке Джоковиче

18-летний датский теннисист Хольгер Руне поделился своим мнением и первой ракетке мира, сербе Новаке Джоковиче, с которым ему однажды довелось сойтись на корте.

«Новак действительно потрясающий. У меня была возможность потренироваться с ним в Монако перед тем матчем в Нью-Йорке (Джокович победил Руне в трёх сетах на US Open в сентябре 2021 года. – Прим. «Чемпионата»). И он дал мне немало советов, касающихся психологической устойчивости, самочувствия на корте в решающие моменты и навязывания своей игры.

Если говорить о Большой тройке, то он лучший, когда дело доходит до помощи молодым игрокам. Да, в Нью-Йорке он разнёс меня, но его советы просто бесценны», – приводит слова Руне пресс-служба Открытого чемпионата Сербии.