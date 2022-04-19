Борис Беккер — об Эмме Радукану: всегда вылетая в 1-м круге, спрашиваешь себя, почему

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер поделился мнением о проблемах 19-летней британской теннисистки Эммы Радукану, которая после сенсационной победы на US Open выиграла лишь четыре матча из 11.

«Медовый месяц закончился. Британцы начинают волноваться. Можно проиграть, но если всегда вылетаешь в первом или втором раунде после победы на US Open, начинаешь спрашивать себя, почему — и как это вообще возможно?

Конечно, Эмма не будет выигрывать все турниры, но можно ожидать хотя бы полуфиналов. Однако она пока крайне далека от этого», — приводит слова Беккера Daily Express, ссылаясь на подкаст Eurosport.

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