Борис Беккер — об Эмме Радукану: всегда вылетая в 1-м круге, спрашиваешь себя, почему
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Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер поделился мнением о проблемах 19-летней британской теннисистки Эммы Радукану, которая после сенсационной победы на US Open выиграла лишь четыре матча из 11.
«Медовый месяц закончился. Британцы начинают волноваться. Можно проиграть, но если всегда вылетаешь в первом или втором раунде после победы на US Open, начинаешь спрашивать себя, почему — и как это вообще возможно?
Конечно, Эмма не будет выигрывать все турниры, но можно ожидать хотя бы полуфиналов. Однако она пока крайне далека от этого», — приводит слова Беккера Daily Express, ссылаясь на подкаст Eurosport.
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